Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte gehen Haustür an

Spenge (ots)

(jd) Ein Spenger verließ gestern (10.1.) gegen 19.30 Uhr sein Einfamilienhaus an der Warmenaustraße. Der Mann kehrte etwa eine halbe Stunde später zurück und stellte fest, dass unbekannte Täter während der kurzen Abwesenheit versucht haben, in sein Haus einzudringen. Der oder die Unbekannten gingen die Eingangstür mittels eines Werkzeugs an und versuchten sie gewaltsam zu öffnen. Dies misslang offensichtlich und die Unbekannten flüchteten. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern in den Abendstunden im Bereich der Warmenaustraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell