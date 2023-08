POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Herzlake (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 300 Meter Starkstromkabel von einer Baustelle in der Andruper Straße. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 ...

