POL-EL: Herzlake - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude des Vereinsheims in der Diekstraße. Anschließend wurden neben Bargeld mehrere Würstchen und Cola-Dosen entwendet. Der Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. ...

