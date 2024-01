Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter entwendet Pedelec - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein Herforder bemerkte am Dienstag (9.1.) den Diebstahl eines Pedelecs aus seinem Wintergarten und verständigte die Polizei. Nach einer ersten Auswertung von Videomaterial aus einer Überwachungskamera, die an dem Einfamilienhaus an der Straße Am Jammertal angebracht ist, betrat ein bisher unbekannter Mann um 3.51 Uhr das Grundstück. Ihm gelang es dann, sich Zutritt zu dem Wintergarten zu verschaffen und das darin abgestellte Pedelec zu entwenden, ehe er das Grundstück gegen 4.04 Uhr wieder verließ. Der Unbekannte hat eine schlanke Statur und trug eine Jogginghose sowie eine Winterjacke mit Kapuze. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges rund um die Straße Am Jammertal bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

