Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall- Radfahrer nach Kollision verletzt

Herford (ots)

(sls) Polizeibeamte wurden am Dienstagabend (9.1.) zu einem Verkehrsunfall an der Bielefelder Straße im Einmündungsbereich am Schachtsiek gerufen. Die Unfallbeteiligten gaben an, dass eine 20-Jährige aus Herford gegen 17.55 Uhr mit ihrem Renault Clio die Straße am Schachtsiek in Richtung Bielefelder Straße befuhr. Sie beabsichtigte dann nach rechts auf die Bielefelder Straße in Richtung Bielefeld abzubiegen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden 41-Jährigen Pedelecfahrer aus Herford. Dieser war auf dem Geh-/Radweg in Richtung Herford unterwegs. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der 41-Jährige im Beinbereich leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Untersuchung beabsichtigte der Radfahrer selbst durchführen zu lassen, so dass ein Rettungswagen nicht benötigt wurde. Das Pedelec wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und von der Unfallstelle abgeholt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

