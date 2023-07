POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Fahrzeug zweimal beschädigt- Unfallverursacher geflüchtet

Altenkirchen (ots) - Am 17.07.2023 um 20:30 Uhr wird hiesige Dienststelle über einen Wohnhausbrand in der Wilhelmstraße in Altenkirchen informiert. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Wir bitten derzeit von Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

