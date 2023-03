POL-EU: Mit Roller zu schnell unterwegs

Schleiden-Bronsfeld (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannten zwei Akkus in einer Ladestation in einer Abstellkammer eines Hauses in der Straße Dellenhof. Der Betroffene versuchte den Brand mittels Pulver-Feuerlöscher zu löschen und erlitt hierbei vermutlich eine Rauchvergiftung. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand der Geräte. Es ist kein Gebäudeschaden durch das Feuer entstanden. Rückfragen ...

