POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in zwei Wohnhäuser

Am Samstag brachen bisher unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Frankenberg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Wohnhaus in der Rosenthaler Straße nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner von 16.15 bis 19.15 Uhr aus. Sie öffneten gewaltsam eine Balkontür auf und konnten so in das Haus gelangen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie entwendeten zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse mit Bargeld, Kreditkarten und Ausweispapieren. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 500 Euro.

Im Teichweg brachen die wahrscheinlich selben Täter in der Zeit von 16.30 bis 23.00 Uhr ein. Auch hier gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen eine Terrassentür in das Wohnhaus und durchsuchten alle Räume. Die Täter stahlen Bargeld, Schmuck, und Kreditkarten. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

