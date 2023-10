Polizei Münster

POL-MS: Zwei Brände in Münster - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen (12.10., 00:00 Uhr bis 03:08 Uhr) an der Sankt-Mauritz-Freiheit einen Container und am Rüschhausweg einen Rad-lader in Brand gesetzt.

An der Sankt-Mauritz-Freiheit brannte zunächst zwischen 0:00 und 1:05 Uhr ein Container. Dieser stand bei Eintreffen der alarmierten Polizisten in Vollbrand und wurde dabei komplett zerstört. Eine Gefahr, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergehen könnten, bestand nicht. In der Zeit von 2:50 und 3:08 Uhr löschte die Feuerwehr einen weiteren, mutmaßlich gelegten, Brand am Rüschhausweg. Der Radlader brannte komplett aus.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise können unter Rufnummer 0251 275-0 gegeben werden.

