POL-MS: Ladendieb schlägt mit Fahrradschloss nach Security - 49-Jähriger gefasst

Münster (ots)

Am Dienstagabend (10.10., 19:03 Uhr) hatte ein 49-jähriger Mann zuerst in einer Drogerie am Bremer Platz gestohlen und ist kurze Zeit später zur Tatörtlichkeit zurückgekehrt, um einen Security-Mitarbeiter mit einem Fahrradschloss zu verletzen. Nach Angaben des 33-jährigen Sicherheitsmitarbeiters beobachtete er den Täter gegen 18:20 Uhr, wie er Ware im Wert von 80 EUR stehlen wollte. Nachdem er ihm das Diebesgut abgenommen hatte, entfernte sich der 49-Jährige ohne festen Wohnsitz. Eine dreiviertel Stunde später kehrte der Täter jedoch auf einem Fahrrad an die Tatörtlichkeit zurück und schlug mit einem Fahrrad-Ketten-Schloss in Richtung des 33-Jährigen. Dieser konnte jedoch zurückweichen und blieb unverletzt. Zusammen mit einem weiteren Sicherheitsmitarbeiter konnte er den Täter bis zur Ankunft der Polizei festhalten. Den Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige.

