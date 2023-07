Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Hinweise nach Aktenzeichen XY

Coesfeld (ots)

Ein Betrugsfall aus Ascheberg war am Mittwochabend (26.07.23) Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Im Februar meldete sich mit einem Schockanruf ein falscher Staatsanwalt bei der Frau. Die Betrüger erbeuteten zwei Uhren, eine Kamera zeichnete den Abholer auf. Diese Aufnahmen waren am Mittwochabend zu sehen.

Kriminalhauptkommissarin Svenja Riedel stellte den Fall live in der Sendung vor. Wie sie sagt, gingen im Studio München und bei der Polizei Coesfeld Hinweise ein. "Bei einigen können wir jetzt schon sagen, dass wir uns diese genauer ansehen werden. Aber auch alle anderen werten wir aus. Ich danke dem Team um Rudi Cerne, dass Aktenzeichen XY unseren Fall in die Sendung aufgenommen hat."

Wie die Kriminalhauptkommissarin in der Sendung erläuterte, hat der Fall der Aschebergerin einen Zusammenhang zu einem Fall im Kreis Warendorf. "Die Kontaktaufnahme zum späteren Geschädigten im Nachbarkreis erfolgte über dasselbe Mobiltelefon, das auch in Ascheberg genutzt wurde. Das spricht für dieselbe Tätergruppierung", so Svenja Riedel.

Der Polizei ist es ein wichtiges Anliegen, diese Täter zu finden, wie die Kriminalhauptkommissarin sagt. "Solche Fälle sorgen neben dem finanziellen Verlust für eine Erschütterung des Sicherheitsgefühls. Auch geht Vertrauen in das Rechtssystem und in die Polizei verloren." Sobald Svenja Riedel aus München zurück ist, steigt sie wieder in die laufenden Ermittlungen ein.

Bei verdächtigen Anrufen:

- Legen Sie auf. - Rufen Sie selbst Ihre Polizei an: 110! - Geben Sie keine persönlichen Daten preis. - Übergeben Sie Unbekannten kein Geld oder Wertsachen. - Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung. - Rufen Sie niemals über die Rückruftaste zurück, wenn jemand das möchte.

Hier geht es zur Ursprungsmeldung zum Sachverhalt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5437258

Und zu ersten Meldung zum Auftritt in Aktenzeichen XY: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5566357

