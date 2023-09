BPOLI LUD: Bei Rot über Ampeln in Hoyerswerda, mit überhöhter Geschwindigkeit über Staats- und Bundesstraßen - Schleuser entkommt bei Schwarze Pumpe und lässt 20 Geschleuste im Fahrzeug zurück

Boxberg/Uhyst, Görlitz (ots) - Am gestrigen Tag nahm die Bundespolizei drei Schleuser fest und 100 Migranten in Gewahrsam. Eine gemeinsame Streife Bundespolizei/Zoll wurde gegen 09.10 Uhr auf einen von Boxberg in Richtung Uhyst fahrenden polnischen Kleintransporter aufmerksam. Augenscheinlich schien das Fahrzeug überladen zu sein. Kurze Zeit später fuhr der Mercedes ...

