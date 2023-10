Polizei Münster

POL-MS: Mit dem E-Scooter als Falschfahrerin über die Autobahn - 16-Jährige wählt selbst die "110"

Münster / Gelsenkirchen (ots)

Eine 16-Jährige ist am frühen Mittwochmorgen (11.10., 2:02 Uhr) als Falschfahrerin mit einem E-Scooter auf der Autobahn 42 bei Gelsenkirchen unterwegs gewesen.

Zunächst meldeten sich zwei Verkehrsteilnehmer bei der Einsatzleitstelle der Polizei und berichteten von einer E-Scooter fahrenden Falschfahrerin in Höhe der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Zentrum. Alarmierte Beamte sperrten die angrenzenden Anschlussstellen und verlangsamten den Verkehr.

Dann meldete sich die 16-jährige Falschfahrerin selbst über den Notruf bei der Polizei und gab an, ausversehen mit ihrem E-Scooter an der Anschlussstelle Herne-Wanne entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn Richtung Dortmund aufgefahren zu sein. An der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Zentrum habe sie ihren Fehler bemerkt und die Autobahn wieder verlassen.

Die 16-Jährige wurde an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell