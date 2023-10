Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin flüchtet nach Unfall mit Toyota - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Freitagabend (22.09.2023, 20:10 Uhr) ist eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin auf der Hensenstraße mit einem Pkw kollidiert und daraufhin geflüchtet.

Zeugenaussagen zufolge fuhr die Unbekannte von einer Seitenstraße auf die Hensenstraße in Richtung Toppheideweg. Dabei stieß sie mit dem 43-jährigen Toyota-Fahrer zusammen, der die Hensenstraße in Fahrtrichtung Gievenbecker Weg befuhr. Sie stürzte von ihrem Rad. Nach einem Gespräch mit dem Pkw-Fahrer fuhr die Frau weiter, ohne Angaben zu ihrer Person gemacht zu haben. Zeugen bemerkten erst später Schäden am Pkw und alarmierten die Polizei.

Die Unbekannte sowie weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell