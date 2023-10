Polizei Münster

POL-MS: Drei Männer nach Banden-Einbrüchen festgenommen - Ermittlungskommission der Polizei Münster ermittelt Tatverdächtige nach Serie von Einbrüchen in Apotheken, Gaststätten und Geschäfte

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Die Polizei hat nach umfangreichen Ermittlungen eine Serie von Einbrüchen in Geschäftsräume geklärt und am frühen Freitagmorgen (29.9., 4:19 Uhr) drei Tatverdächtige im Alter von 33, 40 und 47 Jahren in Melle (Niedersachsen) festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Richter Haftbefehl gegen die Männer.

Eine eigens für die Klärung dieser Tatserie bei der Polizei Münster eingerichtete Ermittlungskommission kam der Bande auf die Spur. Die drei mutmaßlichen Mitglieder aus Münster stehen im Verdacht, seit Mitte Januar 2023 gemeinschaftlich Einbrüche in Apotheken, Gaststätten, Geschäfte und caritative Einrichtungen begangen zu haben. Erbeutet sollen die Tatverdächtigen in den meisten Fällen Bargeld aus Kassen und Tresoren haben. Sie stehen im Verdacht, in einem Umkreis von circa 130 Kilometern rund um Münster Einbrüche in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen begangen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Münster beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einbruchdiebstahls in 13 Fällen. Ein Richter ordnete am 30. September Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell