POL-MS: Fahrzeugkontrolle nach Fahndung auf Autobahn - Drogen mitgeführt

Münster/ Rheine (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster. Am Montagnachmittag (02.10.) ist in der Ems bei Rheine ein toter Mann aufgefunden worden. Der Leichnam wurde am Dienstag (03.10.) in der Gerichtsmedizin Münster obduziert. Bei der Obduktion konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden, ...

