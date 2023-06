POL-WHV: Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs infolge alkoholischer Getränke

Wilhelmshaven (ots) - Am 27.06.2023 kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Hundehalter ging mit seinem Hund den Banter Weg in Wilhelmshaven entlang, als sich dieser losriss und auf die Straße rannte. Dort fuhr ein 59-jähriger mit seinem PKW, welcher einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Am Auto entstand ein Sachschaden, der Hund blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

