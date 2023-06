POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Schortens (ots) - Am 27.06.2023 kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Menkestraße in Schortens. Das Warensicherungssystem des Marktes löste aus, als ein 38-jähriger aus Sande diese passierte. Nachdem er von einer Zeugin angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Die sofort verständigte Polizei konnte den Dieb im unmittelbaren Nahbereich feststellen. Das Diebesgut, ein Parfüm und ...

mehr