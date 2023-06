POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen

Wilhelmshaven (ots) - Am 25.06.2023 kam es in Zeit von 11:50 Uhr bis 20:30 Uhr in der Mellumstraße, Ecke Mitscherlichstraße, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein grauer Daimler-Benz vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr