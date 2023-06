Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Tabakdieb

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In den Vormittagsstunden begab sich ein unbekannter Täter am Mittwoch in einen Verbrauchermarkt im Kahlaer Ölwiesenweg. In der weiteren Folge betrat dieser unbemerkt das Büro, in welchem sich zum Teil auch Waren befinden. Der Täter stellte eine Kiste mit Tabakwaren im vierstelleigen Wert aus einem Fenster in den Außenbereich. Im Anschluss verließ der Unbekannte den Markt wieder, begab sich zu seinem Fahrzeug und verlud den bereitgestellten Karton. Die Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen.

