Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped nicht gesehen

Jena (ots)

Als ein 44-jähriger Fahrer eins Pkw Renault Mittwochmittag den Madgelstieg befuhr und links in eine Tiefgarage abbiegen wollte, beachtete dieser nicht das entgegenkommende Moped. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 26-jährige Mopedfahrer verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

