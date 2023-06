LPI-J: Kurz abgelenkt

Weimar (ots) - Am 21.06.23 gg. 17.30 Uhr kam aufgrund eines Vorfahrtsfehlers eines 67jährigen VW-Caddy-Fahrers in Ettersburg, Scheunenstr., ein Kleinkraftradfahrer (17) zu Fall. Der 17jährige verletzte sich schwer und wurde ins Klinikum verbracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

