POL-MS: Toter Mann in Ems aufgefunden - Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Münster/ Rheine (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster.

Am Montagnachmittag (02.10.) ist in der Ems bei Rheine ein toter Mann aufgefunden worden. Der Leichnam wurde am Dienstag (03.10.) in der Gerichtsmedizin Münster obduziert. Bei der Obduktion konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden, sodass derzeit von einem Suizid ausgegangen werden muss.

Die Identität des Mannes ist noch nicht eindeutig geklärt und Bestandteil weiterer Ermittlungen. Eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Michael Reitz ist im Einsatz.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172-2913810.

