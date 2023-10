Polizei Münster

POL-MS: Zeugen beobachten Fahrraddieb auf frischer Tat - Polizisten stellen Tatverdächtigen

Münster (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Sonntagmittag (8.10., 13:18 Uhr) an der Kanalstraße einen Fahrraddieb auf frischer Tat beobachtet und die Polizei alarmiert.

Die Münsteraner sahen den 44-Jährigen neben einem Fahrrad sitzen und das Fahrradschloss mit einer Bügelsäge beschädigen. Sie wählten direkt die "110" und sprachen den Dieb an. Dieser ließ das Schloss fallen, warf die Säge in ein angrenzendes Waldstück und flüchtete. Aufgrund der guten Täterbeschreibung stoppten die alarmierten Beamten den 44-Jährigen noch in der Nähe. Er äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

