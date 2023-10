Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Drei Brände am Wochenende

Warendorf (ots)

Am Wochenende wurden in Wadersloh mehrere Brände gemeldet. Bereits am Freitag, 6.10.2023 brannte gegen 16.30 Uhr ein Sessel auf einem Hinterhof der Bahnhofstraße. Hier kam es am Sonntag, 8.10.2023, 15.15 Uhr zu einem weiteren Einsatz, da eine Palette und ein Reifen Feuer gefangen hatten. Gegen 16.30 Uhr wurde ein Mülleimer am Kirchplatz in Brand gesetzt. Dieser wurde scheinbar zunächst mit Benzin übergossen und anschließend angezündet. Ein Zeuge hatte in diesem Zusammenhang zwei verdächtige Kinder beobachtet. Ob die Kinder mit den Taten zu tun haben könnten ist Teil der weiteren Ermittlungen. In allen drei Fällen löschten Kräfte der Feuerwehr Wadersloh die Brände.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell