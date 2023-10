Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Pkw blieb nach Unfall auf der Seite liegen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 6.10.2023,, 13.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Ostenfelder Straße/Kiebitzheide in Beelen. Ein 25-Jähriger aus Clarholz befuhr mit einem Traktor samt Anhänger die Landstraße in Richtung Beelen und bog nach links auf die Straße Kiebietzheide ab. Zur diesem Zeitpunkt hatte ein 62-Jähriger das Gespannfast vollständig mit seinem Pkw überholt. Es kam zu einer Berührung zwischen der Beifahrerseite des Autos und dem linken Vorderreifen des Treckers. Der Ennigerloher verlor daraufhin die Kontrolle über den Pkw. Das Auto rutschte über die Fahrbahn, den Radweg und gegen einen Wall. Anschließend blieb der Pkw auf der Fahrerseite liegen. Bei dem Unfall wurde der 62-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt und die Ostenfelder Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell