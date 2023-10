POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Jugendlicher widersetzt sich Polizisten - Gewahrsam

Warendorf (ots) - Ein schwarzer VW Polo ist am Mittwoch (04.10.2023) auf einem Parkplatz in Beckum angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 07.20 Uhr und 07.40 Uhr auf dem Parkplatz der Beckumer Spielvereinigung an der Vorhelmer Straße und wurde links beschädigt. Hinweise zum Verursacher des Schadens bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. ...

mehr