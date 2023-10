Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Trickbetrüger ergaunert Geld von Rentner

Warendorf (ots)

Ein 80-jähriger Mann aus Sendenhorst ist am Mittwoch (04.10.2023, 08.30 Uhr) Opfer eines Trickbetrügers in Sendenhorst geworden.

Der ältere Herr war auf einem Friedhof, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser bot dem Senior verschiedene Waren zu einem überteuerten Preis in seinem Auto an und offerierte ihn zur Bank zu fahren. Als der 80-Jährige das ablehnte, brachte ihn der Täter via Pkw zu seiner Wohnanschrift. Der Unbekannte übte massiven Druck auf den Sendenhorster aus, die Waren zu kaufen, sodass sich der Rentner auf die Suche nach Bargeld machte. Währenddessen war der Fremde alleine im Wohnzimmer.

Als der Senior zu ihm zurückkam, gab er an, das geforderte Geld nicht zu besitzen. Daraufhin fragte der Trickbetrüger nach seinem Portemonnaie, entnahm das darin befindliche Bargeld und übergab dem Rentner, unter anderem, eine Jacke aus dem Kofferraum seines Autos. Anschließend brachte der Täter den 80-Jährigen zurück zum Friedhof und zu seinem Pkw.

Der Sendenhorster vertraute sich anschließend Angehörigen an, die informierten die Polizei.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 50 Jahre alt, 1.65 bis 1.70 Meter groß, korpulent, mittellange schwarze Haare, sprach akzentfreies Hochdeutsch, trug eine Brille und hatte einen schwarzen Hund bei sich. Er gab an, selbst über 20 Jahre in Sendenhorst gelebt zu haben, jetzt aber in Mailand zu wohnen.

Bitte sprechen Sie immer wieder in der Familie, dem Freundes- oder Nachbarkreis über die unterschiedlichsten Betrugsmaschen und machen Sie diese bekannt.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

