POL-WAF: Sendenhorst. Diebstahl Dank Zeugenhinweis geklärt

Warendorf (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen konnten Polizisten zwei Täter feststellen, die sich am Wochenende an einer Baustelle in Sendenhorst bedient hatten.

Nachdem am Sonntag (01.10.2023, 12.00 Uhr) Kupfer von einer Baustelle in der Straße Osttor gestohlen worden war, meldeten sich Zeugen, die ein verdächtiges Fahrzeug mehrmals in Nähe der Baustelle beobachtet hatten. Polizeiliche Ermittlungen führten zu zwei Tatverdächtigen, bei denen das gestohlene Kupfer gefunden wurde.

Die Beamten übergaben das Diebesgut wieder an den Eigentümer und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Weitere Details können aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht mitgeteilt werden.

In diesem Zusammenhang möchten wir uns für alle Hinweise bedanken, die bei uns eingehen.

