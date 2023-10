Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Raiffeisenmarkt

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Raiffeisenmarkt in Ahlen eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen Freitagabend (29.09.2023, 17.00 Uhr) und Montag (02.10.2023, 05.10 Uhr) Zugang zu dem Bürogebäude an der Uentroper Straße. Hier stahlen sie unter anderem einen Tresor und Schlüssel.

Wer kann Hinweise zu den Tätern, dem Einbruch oder Verbleib des Diebesgutes geben? Melden Sie sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell