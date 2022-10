Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Riesiger Ast versperrt in der Nacht Kreuzung in Oldenhöfen - Feuerwehren rücken aus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wittkopsbostel (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen wurde die Ortsfeuerwehr Wittkopsbostel mit dem Einsatzstichwort TH1 - Baum auf Straße in den Oldenhöfener Weg in Wittkopsbostel alarmiert. Ein riesiger Ast versperrte den Kreuzungsbereich in Oldenhöfen. Sofort rüstete man sich mit persönlicher Schutzausrüstung für Sägearbeiten aus und begann mit den Sägearbeiten. Da sich der Ast in vier Meter Höhe befand und arg unter Eigenspannung auf der Straße lag, entschied der Einsatzleiter, das Einsatzstichwort erhöhen zu lassen und die Drehleiter aus Rotenburg sowie weitere Kräfte der Gemeindefeuerwehr hinzuzuziehen.

Nach eineinhalb Stunden konnte der Leitstelle Einsatzende gemeldet werden.

Alarmzeit: 2:25 Uhr

Einsatzort: Wittkopsbostel - Oldenhöfener Weg

Eingesetzte Einheiten/Fahrzeuge:

Gemeindefeuerwehr: Einsatzleitwagen (ELW 1), Gemeindebrandmeister (priv. PKW)

Ortsfeuerwehr Wittkopsbostel:

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF), Tanklöschfahrzeug (TLF 8/18)

Ortsfeuerwehr Westeresch:

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)

Ortsfeuerwehr Scheeßel:

Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12), Tanklöschfahrzeug (TLF 3000)

Ortsfeuerwehr Rotenburg:

Drehleiter (DL), Löschgruppenfahrzeug (LF 20)

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell