POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mit Auto

Warendorf (ots) - Dank des Hinweises eines Zeugen konnten Polizisten zwei Täter feststellen, die sich am Wochenende an einer Baustelle in Sendenhorst bedient hatten. Nachdem am Sonntag (01.10.2023, 12.00 Uhr) Kupfer von einer Baustelle in der Straße Osttor gestohlen worden war, meldeten sich Zeugen, die ein verdächtiges Fahrzeug mehrmals in Nähe der Baustelle beobachtet hatten. Polizeiliche Ermittlungen führten zu ...

