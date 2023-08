Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Unfallflucht in Hubbelrath - Mutmaßlicher Unfallfahrer erfolgreich ermittelt - Beweismittel sichergestellt - Führerschein beschlagnahmt

Unsere Meldung von gestern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5589787

Nach der Unfallflucht gestern Morgen in Hubbelrath hat die Düsseldorfer Polizei den möglichen Beschuldigten ermittelt und Beweismittel sichergestellt. Nachdem sich aufgrund von Zeugenaussagen Hinweise auf einen 24-jährigen Mann aus Düsseldorf ergeben hatten, erwirkten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss und ermittelten an der Wohnanschrift. Sie stellten unter anderem die Oberbekleidung und Schuhe des Verdächtigen sicher. Zusätzlich beschlagnahmten sie den Führerschein. Der entstandene Schaden allein in dem betroffenen Garten wird derzeit auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

