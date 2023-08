Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Spektakulärer Verkehrsunfall - Mehrfach überschlagen - Trunkenheitsfahrt - Blutprobe - Führerschein sichergestellt - Hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 29. August 2023, 00:45 Uhr

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht in Vennhausen wurde ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr konnte zeitweise nicht ausgeschlossen werden. Wegen des Verdachts einer Alkoholfahrt wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Mann zur Unfallzeit mit seinem BMW auf der Vennhauser Allee in Richtung Vennhausen unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Baum, vier Pollern, mindestens zwei Pkw und einem Fahrrad. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf den Rädern zum Stehen. Es entstand ein riesiges Trümmerfeld. Die Feuerwehr war vor Ort, versorgte den Mann und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

