Polizei Düsseldorf

POL-D: Garath - Taxifahrer ausgeraubt - Polizei fahndet nach drei Tätern - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 27. August 2023, 06:10 Uhr - Tatort: Düsseldorf Garath, Stettiner Straße

Das Raubkommissariat der Düsseldorfer Polizei fahndet nach drei etwa 25 bis 30 Jahre alten Männern. Sie sollen am frühen Sonntagmorgen in Garath einen 55-jährigen Taxifahrer vor seinem Haus ausraubt haben. Entwendet wurden mehrere hundert Euro und das Handy des Mannes. Das Handy konnte später geortet und dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stand der Taxifahrer gerade mit seinem Mercedes vor seiner Wohnanschrift an der Stettiner Straße, als plötzlich drei Männer an seinem Fahrzeug auftauchten. Wie aus dem Nichts trat einer der Männer die Seitenscheibe der Fahrertür ein und hielt dem Geschädigten ein Messer vor das Gesicht. Danach riss ein weiterer Täter die Hintertür auf und bedrohte den Geschädigten ebenfalls mit einem Messer. Die Täter forderten die Geldbörse und das Handy. Anschließend flüchtete das Trio vom Tatort. Das Handy konnte später in einem Müllschacht eines Haues an der Fritz-Erler-Straße aufgefunden werden. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Alle drei Täter werden als 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Alle trugen "Trainingskleidung". Zwei trugen Kappen, der Haupttäter ein weißes Kapuzenshirt. Sie werden von dem Geschädigten als Osteuropäer beschrieben.

Hinweise zu den Personen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell