LPI-GTH: E-Bike mit Fahrradanhänger gestohlen

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Gaststätte in der Walther-Rathenau-Straße zu verschaffen. Ein Eindringen in die Geschäftsräume misslang jedoch. Die Polizei Gotha bittet daher Zeugen um sachdienliche Hinweise, welche unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0266559/2022 entgegengenommen werden. Ein ...

