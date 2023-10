POL-WAF: Beckum. Polo angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein Radfahrer ist am Mittwoch (04.10.2023, 05.45 Uhr) durch einen Zusammenstoß mit einem Auto in Ahlen schwer verletzt worden. Ein 26-jähriger Ahlener fuhr in seinem Auto auf dem Westfalendamm in Richtung Gemmericher Straße. Zeitgleich war der 62-jährige Ahlener mit seinem Fahrrad auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Südstraße unterwegs. An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / ...

mehr