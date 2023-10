Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand einer Gartenlaube

Warendorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntages (08.10.2023, 06.50 Uhr) erhielten die Polizei und die Feuerwehr Kenntnis über den Brand einer Gartenlaube in Ahlen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Laube an der Straße "Alter Postweg" in Brand. Das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus konnte die eingesetzte Feuerwehr verhindern. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei aktuell keine Angaben machen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell