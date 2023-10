POL-WAF: Ennigerloh. Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Warendorf (ots) - Ein 80-jähriger Mann aus Sendenhorst ist am Mittwoch (04.10.2023, 08.30 Uhr) Opfer eines Trickbetrügers in Sendenhorst geworden. Der ältere Herr war auf einem Friedhof, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser bot dem Senior verschiedene Waren zu einem überteuerten Preis in seinem Auto an und offerierte ihn zur Bank zu fahren. ...

mehr