POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte sind am Montag, 26. Juni, zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr in eine Wohnung an der Normannenstraße eingebrochen. Durch ein offenstehendes Fenster gelangten sie in die Wohnung und entwendeten Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm ...

