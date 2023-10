Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Fahrradfahrer bei Unfall gestürzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 8.10.2023, 9.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Herkulesweg in Sendenhorst, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 82-jährige Ahlener querte mit seinem Fahrrad den Herkulesweg in Höhe der Querungshilfe. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 69-jährigen Sendenhorsters. Dieser bog zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto vom Herkulesweg nach rechts auf die Straße Osttor ab und erfasste den Senior. Der 82-Jährige stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Ahlener in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

