Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger-Duo schlägt erneut zu (Verweis zu Polizeimeldung vom 14.09.2023: Haustür-Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck )

Wasungen (ots)

Erst am Montag wurde bekannt, dass ein Betrüger-Duo, bestehend aus zwei vermeintlichen Reinigungskräften, Freitagnachmittag ein zweites Mal in Wasungen zugeschlagen hat. Die unbekannten Dame verschafften sich unberechtigt Zutritt in die Wohnung einer 83-Jährigen. Die Tür stand bereits offen, sodass es für das Duo ein Leichtes war die Wohnung zu betreten. Zudem schoben sie die Wohnungsinhaberin zur Seite und gaben an, mit Reinigungsarbeiten beauftragt worden zu sein. Mehrfach forderte die Seniorin die Beiden auf die Wohnung zu verlassen. Die Geschädigte nahm schließlich allen Mut zusammen, packte eine der Damen an den Haaren und beförderte sie nach draußen. Im gleichen Atemzug kündigte sie an, dass ihr Sohn gleich kommen werde. Daraufhin bekamen die Betrügerinnen flinke Füße und entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte die Frauen wie folgt beschreiben:

Täterin 1:

- ca. 60 Jahre - osteuropäisches Aussehen - schlanke Figur - ca. 170 -180 cm groß - grau melierte Haare, welche zu einem Pferdeschwanz gebunden waren

Täterin 2:

- 20-25 Jahre alt - osteuropäisches Aussehen - stramme Figur - ca. 180 - 190 cm groß - schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren

Wer kennt die beiden beschriebenen Personen und kann weitere Hinweise geben? Zeugen, die vergangenen Freitag verdächtige Beobachtungen in Wasungen und Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch (03693 591-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0244668 bei der Meininger Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell