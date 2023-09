Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Suhl (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend in ein Geschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl einzubrechen. Sie schafften es nicht ins Innere, verursachten aber durch den gewaltsamen Versuch einen Schaden von ca. 3.000 Euro an der Tür. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0244865/2023 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell