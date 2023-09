Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garage besprüht

Sachsenbrunn (ots)

Unbekannte besprühten in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag eine Garage im Erlesweg in Sachsenbrunn mit einem Schriftzug in einer Größe von 90 x 60 Zentimetern. Zeugen, die Hinweise zu den Sprayern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778/0 unter Angabe des Aktenzeichens 0245249/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

