Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Schmierereien an Wahlkreisbüro

Nordhausen (ots)

Die Nordhäuser Polizei wurde am Donnerstagabend über Beschmierungen am Wahlkreisbüro der AfD in der Hesseröder Straße informiert. Unbekannte Täter brachten in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.20 Uhr an den Fensterfronten Schriftzüge mittels schwarzer Sprühfarbe auf. Die Schriften weisen inhaltlich auf eine politische Motivation der Tat hin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen 0201600

