Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Flammen

Mühlhausen (ots)

In der Gartenanlage "Windeberger Kreuz" kam es in der zurückliegenden Nacht zu einem Brand. Eine Gartenlaube stand aus derzeit noch ungeklärten Gründen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Glücklicherweise befanden sich weder in der Laube, noch auf dem Grundstück Personen, die zu Schaden kamen. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach etwa 10000 Euro. Die Kriminalpolizei Hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell