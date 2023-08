Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Verursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Worbis (ots)

Beim Verlassen des Parkplatzes eines Kreditinstituts in der Franz-Weinrich-Straße beschädigte am Donnerstag gegen 13.27 Uhr ein derzeit unbekanntes weißes Auto einen grauen Volkswagen Caddy. Der VW wurde an der hinteren Stoßstange in einer Höhe von 45 - 49 cm und auf einer Länge von 15 cm beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher entgegen seiner obliegenden Pflichten unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld sucht nun nach dem Verursacherfahrzeug und sachdienlichen Hinweisen zu Kennzeichen, Fahrzeugtyp und Fahrzeugführer des weißen Pkw. Wenn Ihnen das Unfallfahrzeug mit entsprechenden Unfallschäden aufgefallen ist, oder Sie den Unfall beobachtet haben, nimmt die Polizeistation in Leinefelde unter der Telefonnummer 03605-569024 Hinweise entgegen. Aktenzeichen: 0201206

