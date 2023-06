Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Snackautomaten am Hauptbahnhof manipuliert- Bundespolizei ermittelt Tatverdächtigen

Leipzig (ots)

Snackautomaten am Bahnhof versorgen Reisende schnell mit Lebensmitteln. Wenn man nicht passend bezahlt, bekommt man Ware und Wechselgeld vom Automaten zurück. Bei einigen Snackautomaten am Hauptbahnhof in Leipzig war dies durch Manipulationen zeitweise nicht möglich. Die Bundespolizei stellte nun einen Tatverdächtigen, dem mehrere Taten zur Last gelegt werden.

++++++++++++++++++++++++

Anfang Mai 2023 wurde die Bundespolizei Leipzig vom Betreiber diverser Snackautomaten informiert, dass verschiedene Automaten am Hauptbahnhof Leipzig manipuliert wurden. Dadurch erhielten Konsumenten zwar ihre Ware vom Automaten, jedoch warf dieser kein Wechselgeld aus.

Aufgrund der Vielzahl der Fälle leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein.

Mit Hilfe der Überwachungskameras am Hauptbahnhof Leipzig, konnte die Bundespolizei Bilder vom Tatverdächtigen gewinnen. Ermittler stellten den Mann dann am 14. Juni 2023 am Hauptbahnhof fest. Er war gerade dabei, einen Automaten zu manipulieren.

Der 56-jährige Rumäne ist bereits polizeibekannt und muss sich nun strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell