BPOLI L: Kamerabilder überführen Dieb am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig (ots)

Gestern Morgen schauten zwei Reisende nicht schlecht, als sie ihre, am Vorabend im Schließfach deponierten Gepäckstücke am Leipziger Hauptbahnhof abholen wollten. Das Fach stand offen und vom Gepäck fehlte jede Spur. Sie alarmierten die Bundespolizei. Die beiden Thüringer hatten ihr Gepäck am 17. Juni 2023 gegen 22:45 Uhr in einem Schließfach am Hauptbahnhof deponiert und dies lediglich zugedrückt. In der Annahme, dass das Fach damit verschlossen sei, verließen sie den Bahnhof in Leipzig. Mittels Bildern der Überwachungskameras gelang es den Bundespolzisten, einen Tatverdächtigen auszumachen, der die Gegenstände im Wert von ca. 850 Euro an sich nahm.

Nur wenig später stellte eine Bundespolizei-Streife einen Mann im Bahnhof fest, auf den die Täterbeschreibung passte. Als die Beamten ihn aufforderten, sich auszuweisen, konnte er lediglich einen Entlassungsschein der Justizvollzuganstalt vorlegen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Mann in der Vergangenheit bereits mit ähnlich gelagerten Delikten auffiel.

In der Dienststelle der Bundespolizei händigte 39-Jährige den Beamten das Diebesgut nahezu vollständig aus.

Gegen den wohnsitzlosen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Das Diebesgut konnte noch am selben Tag an die glücklichen Besitzer zurückgegeben werden, die vor Benutzung zukünftig sicher sehr genau die Betriebsanleitung von Schließfächern prüfen.

