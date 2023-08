Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeilicher Einsatz in Gemeinschaftsunterkunft

Obermehler (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Polizeieinsatz an der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler. Zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren trugen im Verlauf einer Auseinandersetzung, bei der beide Streitparteien Gegenstände nutzten, um dem Rivalen zu schädigen, leichte Verletzungen davon. Der jüngere Mann wurde durch einen Schlüssel am Rücken und Arm verletzt. Zur Sicherung des Tatbestandes kam die Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz. Gegen beide Männer wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

